Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Пять снарядов упали на территорию Узбекистана

    5 Июля 2022, 21:36

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На приграничную территорию Узбекистана 5 июля упали пять реактивных снарядов предположительно с территории Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Республики Узбекистан.

    «5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана», - сообщила пресс-служба МИД РУ.

    В ведомстве отметили, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов.

    В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают причины инцидента.


    Фото: yuz.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров