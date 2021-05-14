Пять школ, один детский сад закрыли на карантин в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области во время четвертой четверти с 1 апреля коронавирус выявлен у 446 учащихся, из них 235 человек учились в традиционном формате, а 211– дистанционно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев сообщил, что за четвертую четверть коронавирусом заболели 219 учителей, из них 207 работали в оффлайн-формате. Всего с начала учебного года заболели 1079 учащихся. По словам руководителя департамента, в настоящее время на карантин закрыты 5 школ, один детский сад, а также 59 классов в 30 школах, 9 групп в 9 детских садах, одна группа в одном вузе.

В мае по области зарегистрирован 1551 случай коронавируса, за последние сутки коронавирус выявили у 123 человека.

В этом месяце также было проведено 29 465 ПЦР-тестирований.

По данным руководителя, мониторинговые группы в мае провели 109 рейдов на 487 объектах. На одном объекте выявлено нарушение карантинного режима. Составлено 17 протоколов, наложено штрафов на сумму 743 835 тенге.

В рамках приложения Ashyq по ЗКО работают 245 объектов.

«Становятся известны данные о посещении таких объектов лицами, заболевшими коронавирусом, а также находящимися в контакте с инфицированными, то есть те, которые подлежат изоляции на дому. В частности, в Уральске выявлено 20 человек с красным статусом, 25 – с желтым, в Аксае – 2 человека с красным статусом, 5 – с желтым статусом пытались войти в заведения», – сказал Мухамгали Арыспаев.