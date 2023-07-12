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    Пять школ нового формата появятся в Павлодарской области

    12 Июля 2023, 13:17

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Комфортная школа» в Павлодарской области будут построены пять школ нового формата. Кроме того, в регионе намерены в этом году полностью решить проблему наличия аварийных школ, построив новые школы в трех селах. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что квалифицированных рабочих кадров не может быть без образования. Так, в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в области будут построены пять школ нового формата на 5,5 тысяч мест. Строительство двух из них планируется начать в этом году.

    «В этом году мы планируем полностью решить проблему наличия аварийных школ, построив новые школы в трех селах области. До 2026 года планируется капитально отремонтировать 176 школ региона, требующие обновления», - сказал Асаин Байханов.

    По его словам, в городах и районах идет комплексное благоустройство дворов. В этом году благоустройство проведут в более чем 230 дворовых территориях городов и сел области.

    Также для развития массового и профессионального спорта в этом году планируется строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и более 300 новых спортивных площадок разного формата.

    Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш.

    В то время как в Экибастузе происходит масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлаагрегата.

    Кроме того, в Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область Строительство школа
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