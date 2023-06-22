Пять секс-притонов накрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пять секс-притонов ликвидировали алматинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Притоны для занятия проституцией, а также другие нарушения, связанные с торговлей людьми, выявлены в ходе республиканской операции «STOP трафик».

Стоит отметить, что оперативные и специальные мероприятия реализованы при координации прокуратуры Алматы.

«Организованы оперативно-профилактические мероприятия в увеселительных заведениях, банных комплексах, саунах, гостиницах, с целью пресечения сексуальной эксплуатации. Выявлено 5 фактов сводничества и содержания притонов, что стало основанием для регистрации уголовных дел по ст. 309 УК РК. Вместе с тем, в ходе спецоперации пресечена попытка продажи новорожденного ребенка. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 135 УК РК. Кроме того, установлена незаконная деятельность двух массажных салонов, занимавшихся оказанием интимных услуг под видом лечебного массажа», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.