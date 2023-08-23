Пять секс-притонов ликвидировали в двух городах Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пять секс-притонов ликвидировали в ходе спецоперации в Павлодаре и Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

Сотрудниками УБОП ДП Павлодарской области выявлена деятельность преступной группы, которая подозревается в организации и предоставлении интимных услуг на территории области.

Одновременно на территории Павлодара и Экибастуза ликвидированы пять притонов, законспирированные под функционирующие салоны боди-массажа, где предположительно занимались проституцией и сводничеством.

«Проведено 25 обысковых мероприятий, в органы полиции доставлено более 30 лиц, в том числе администраторы, массажистки и клиенты данных заведений. В ходе обыска изъяты 10 млн тенге и 1,6 тысячи долларов США, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, наборы белья для ролевых игр, маски, плетки, наручники, кляпы, рекламная продукция, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты», – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Полицейскими установлены владельцы и организаторы вышеуказанных массажных салонов, позиционирующие себя в качестве бизнесменов.

В настоящее время по четырем фактам проводится досудебное расследование по статье 309 УК Республики Казахстан. Расследование продолжается, иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.