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Пять сакральных мест Экибастуза вошли в спецпроект «Духовные святыни Казахстана»

31 Июля 2018 01:59 180
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Пять сакральных мест Экибастуза вошли в спецпроект «Духовные святыни Казахстана»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе Павлодарской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» ведется работа по 16 специальным проектам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz. 

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Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал аким города Кайрат Нукенов.

В 2017 году в программу «Рухани жаңғыру» вошли 12 проектов общей стоимостью 890 млн тенге, в текущем году это уже 16 проектов и сумма свыше одного млрд тенге. Пять объектов Экибастуза пополнили список сакральных мест, став центром спецпроекта «Духовные святыни Казахстана». Это мавзолейный комплекс Исабек ишан Хазрета, олентинские писаницы, городище Акколь - Жайылма, а также Аулиеколь в 5 километрах от села Каражар и петроглифы урочища Акбидаик.

«В рамках подпрограммы «Тәрбие және білім» реализуются такие проекты, как «Шіркін, life», «Сарқылмас қазына», «Дарын», «Жанұя», «Навигация в мире профессий», направленные на формирование национального кода и всесторонне развитой личности каждого ребенка», - сказал градоначальник.

Благодаря проектам «Туған өлкем» и «Менің аймағым», а также помощи АО «Самрук -Казына» в Экибастузе появились 7 универсальных инклюзивных детско-спортивных площадок в ОДК «Кайнар», ДЮСШ «Жасыбай», трех микрорайонах города и поселке Солнечный.

За счет спонсоров проведена реконструкция парка «Шахтер», появились амфитеатр и бассейн.

«В городе созданы молодежные волонтерские отряды, примером их работы является участие в ремонте и восстановлении домов 32 погорельцев поселка Шидерты», - сообщил Кайрат Нукенов. 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Рухани жаңғыру, Сакральная география,
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