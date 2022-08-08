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    • Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области

    8 Августа 2022 21:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу пять руководителей различных управлений назначены в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Руководителем управления здравоохранения Жетысуской области назначен Арман Джансегиров.

    Джансенгиров Арман Серикович родился в 1985 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова по специальности – лечебное дело.

    Трудовую деятельность начал врачом-хирургом хирургического отделения Алматинской городской многопрофильной больницы в городе Алматы.

    В разные годы работал начальником отделения эндоскопии Центрального военного госпиталя КНБ РК, врачом-хирургом хирургического отделения АО «Национальный научный медицинский центр» в городе Астане, заместителем директора Коксуской центральной районной больницы в селе Балпык би, врачом-эндоскопистом, заместителем директора областной больницы города Талдыкоргана, заместителем директора Талдыкорганской городской поликлиники № 2, главным специалистом управления здравоохранения Алматинской области.

    С ноября 2020 года – заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области.

    Руководителем управления государственных закупок Жетысуской области назначен Момыш Махметов.

    Махметов Момыш Елтаевич родился в 1985 году. Образование высшее. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности – финансы.

    Трудовую деятельность начал бухгалтером средней школы № 23 поселка Заречный.

    В разные годы работал ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, ведущим специалистом – ведущим казначеем, главным специалистом – главным казначеем, начальником различных отделов департамента казначейства по Алматинской области, главным экспертом управления финансового обеспечения Комитета казначейства Министерства финансов РК, руководителем управления департамента экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды РК, Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, руководителем управления, заместителем директора департамента бюджета и финансовых процедур, директором департамента административной работы Министерства энергетики РК в городе Астане.

    С февраля 2022 года – руководитель управления государственных закупок Алматинской области.

    Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области назначен Галымжан Дарибаев.

    Дарибаев Галымжан Темиргалиевич родился в 1988 году. Образование высшее. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Жетысуский университет им. И. Жансугурова по специальностям – экономика, государственное и местное управление.

    Трудовую деятельность начал оператором компьютерной техники в управлении финансов Алматинской области в городе Талдыкоргане.

    В разные годы работал ведущим, главным специалистом отделов управления финансов, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

    С марта 2021 года – руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

    Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Жетысуской области назначен Саят Караласов.

    Караласов Саят Маратович родился в 1978 году. Образование высшее. Окончил Государственную казахскую академию транспорта и коммуникаций, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальностям – строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, строительство.

    Трудовую деятельность начал рабочим ТОО «Тоннельный отряд 1» в городе Алматы.

    В разные годы работал ведущим специалистом департамента строительства, главным специалистом, начальником отдела, заместителем руководителя управления строительства города Алматы, главным менеджером департамента строительства «ЭКСПО-2017» АО «НК» Астана ЭКСПО-2017», заместителем руководителя управления комфортной городской среды города Алматы, руководителем различных отделов управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана.

    С марта 2022 года – руководитель управления строительства Алматинской области.

    Руководителем управления физической культуры и спорта Жетысуской области назначен Алмат Ушкемпиров.

    Ушкемпиров Алмат Токтарбекович родился в 1982 году. Образование высшее. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, Академию экономики и права им.У. Джолдасбекова по специальностям – физическая культура и спорт, юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал учителем физической культуры средней школы Бериктас в Жамбылском районе.

    В разные годы работал инструктором-методистом Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 в городе Алматы, учителем физической культуры, педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной части СШ Бериктас Жамбылского района, главным специалистом отдела физической культуры и спорта Каратальского района, Алматинского областного управления физической культуры и спорта, управления туризма, физической культуры и спорта Алматинской области, начальником, руководителем отдела управления туризма, физической культуры и спорта Алматинской области.

    С января 2021 года – заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области.
    #Назначения #Жетысуская область
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