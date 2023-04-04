Пять рекордов установили на чемпионате РК по плаванию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершился Открытый чемпионат Республики Казахстан по плаванию. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По итогам чемпионата победила команда города Алматы, набрав 44 054 очков, второе место заняла Актюбинская область (37 014 очков) и третье место - команда города Шымкента (31 454 очка).

На чемпионате РК было установлено пять рекордов Республики Казахстан по плаванию:

- Адильбек Мусин – 100м баттерфляй с результатом 00:52,16;

- Адильбек Мусин – 50м баттерфляй с результатом 00:23,42;

- Софья Сподаренко – 50м баттерфляй с результатом 00:26,10;

- Ксения Игнатова – 200м на спине с результатом 02:14,17;

- Диана Тасжанова – 1500м вольный стиль с результатом 17:23,37.

Турнир являлся отборочным на предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта (г. Фукуока, Япония). По итогам ЧРК квалификационный отбор на ЧМ сумели пройти шесть спортсменов: Адильбек Мусин, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева, Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Максим Сказобцов.



