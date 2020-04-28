Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Пять реанимационных кроватей для пациентов с коронавирусом получила детская больница в Алматы

    28 Апреля 2020, 13:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменова передала 5 новых реанимационных кроватей для взрослых в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы (ДГКИБ). Их общая стоимость - 14 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    На период пандемии коронавируса детская инфекционная больница Алматы была переоборудована и стала одним из главных центров по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в городе. В ней получают необходимое противовирусное лечение не только дети, но и взрослые.

    Новые четырехсекционные специализированные реанимационные кровати произведены в Турции. Они в автоматическом режиме быстро и безопасно переводят пациента с сердечной и легочной недостаточностью в максимально удобное положение. При легочной недостаточности положение полусидя снижает нагрузку на легкие и позволяет дышать легче.

    Пульты управления позволяют регулировать спинную и бедренную секции по отдельности и одновременно в автоматическом режиме с изменением высоты секции спины и тазобедренной. А встроенный аккумулятор гарантирует, что экстренная помощь пациентам будет оказана в необходимом объеме, даже если по каким-то причинам в больнице не будет электричества.

    Руководство детской городской клинической инфекционной больницы Алматы выразило слова благодарности фонду за переданное оборудование и за постоянную поддержку реанимационного отделения самым современным оборудованием.

    В марте этого года фонд также передал в эту больницу два новых аппарата искусственной вентиляции легких у детей. А 2 апреля Айдан Сулейменова передала в реанимацию взрослой городской инфекционной больницы Алматы 10 новых реанимационных кроватей на общую сумму 30 млн тенге.

    Всего для борьбы с COVID-19 в Казахстане фонд «Аяла» привлек 115,8 млн тенге, на которые было закуплено современное оборудование для спасения жизней казахстанцев.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность Здравоохранение НПО
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау