Пять реанимационных кроватей для пациентов с коронавирусом получила детская больница в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменова передала 5 новых реанимационных кроватей для взрослых в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы (ДГКИБ). Их общая стоимость - 14 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

На период пандемии коронавируса детская инфекционная больница Алматы была переоборудована и стала одним из главных центров по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в городе. В ней получают необходимое противовирусное лечение не только дети, но и взрослые.

Новые четырехсекционные специализированные реанимационные кровати произведены в Турции. Они в автоматическом режиме быстро и безопасно переводят пациента с сердечной и легочной недостаточностью в максимально удобное положение. При легочной недостаточности положение полусидя снижает нагрузку на легкие и позволяет дышать легче.

Пульты управления позволяют регулировать спинную и бедренную секции по отдельности и одновременно в автоматическом режиме с изменением высоты секции спины и тазобедренной. А встроенный аккумулятор гарантирует, что экстренная помощь пациентам будет оказана в необходимом объеме, даже если по каким-то причинам в больнице не будет электричества.

Руководство детской городской клинической инфекционной больницы Алматы выразило слова благодарности фонду за переданное оборудование и за постоянную поддержку реанимационного отделения самым современным оборудованием.

В марте этого года фонд также передал в эту больницу два новых аппарата искусственной вентиляции легких у детей. А 2 апреля Айдан Сулейменова передала в реанимацию взрослой городской инфекционной больницы Алматы 10 новых реанимационных кроватей на общую сумму 30 млн тенге.

Всего для борьбы с COVID-19 в Казахстане фонд «Аяла» привлек 115,8 млн тенге, на которые было закуплено современное оборудование для спасения жизней казахстанцев.



