Пять проектов будет реализовано в обрабатывающей отрасли Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Костанайской области планируется реализовать 5 крупных проектов на сумму более 12 млрд тенге и создать свыше тысячи новых рабочих мест. Об этом в ходе аппаратного совещания в областном акимате сообщил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Назарбек Конкабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обрабатывающая отрасль Костанайской области по итогам прошлого года показывает рост - произведено продукции на сумму на 1,4 трлн тенге. Рост в отрасли, по словам Н. Конкабаева, был обеспечен за счет увеличения производства машиностроения, продуктов питания и металлургической промышленности.

«Так, за 2022 год было реализовано 7 инвестпроектов на общую сумму 20 млрд тенге, создано 600 рабочих мест. В 2023 году планируется реализация 5 инвестпроектов на сумму более 112 млрд тенге и созданием более тысячи рабочих мест»,- сообщил Н. Конкабаев.

В этом году планируется завершить реализацию проекта по производству тракторов марки «Беларус».

«На предприятии будет запущено производство кабинки данного вида техники, что позволит увеличить уровень локализации. Инвестиции по проекту составляют 83 млн тенге с созданием 100 рабочих мест мощностью 10 тысяч кабин в год,- пояснил руководитель профильного ведомства. - Предприятие ведет переговоры с Фондом развития промышленности по получению лизингового финансирования на оснащение производственного цеха».

Среди завершаемых в этом году проектов также проект ТОО «Технопарк КЗ» по производству коммерческой техники мощностью 600 единиц продукции в год. Стоимость проекта - 2,9 млрд тенге со созданием 180 рабочих мест. Продолжается строительство объекта.

По «Сарыаркаавтопром» в этом году запланирована реализация проекта по производству новой Chevrolet Onix. Проект будет стоить около 23 млрд тенге, местные власти намерены создать 400 рабочих мест и производить 30 тысяч единиц авто в год.

«На территории индустриальной ТОО «KamLitkz» строится два крупных завода стоимостью более 160 млрд тенге. Один из них планируется запустить в этом году. Это чугунно-литейный завод мощностью производства 45 тысяч тонн литья в год. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге с созданием 300 рабочих мест. На площадке также ведется строительство завода по производству главных ведущих мостов для грузовой техники. Планируется производить 74 тысячи единиц в год, объем инвестиций 82,5 млрд тенге с созданием 360 рабочих мест»,- добавил Н. Конкабаев.

Еще один крупный проект запланирован к реализации в этом году на юге Костанайской области. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в апреле. Так, ТОО «Торгай Инвест Групп» в Аркалыке планирует организовать производство конвейерных роллеров мощностью 50 тысяч штук в год, стоимость проекта - 159 млн тенге.



