Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 июня лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 132 человека (–90+ и 42 КВИ-). Из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне – 94 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



