Пять очагов горения обнаружено с вертолета на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с обнаружением запаха гари в городе Атырау 7 июля для проведения воздушной разведки, в целях определения очагов возгорания, задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, комиссией во главе вр.и.о начальника ДЧС Атырауской области полковника А. Ержанова и представителей МИО (в количестве 3 человек) проводилось аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря, в радиусе 15 км.

«В результате облета на побережье Каспийского моря были обнаружены 5 очагов горения на предварительной площади 5 га. Общая площадь пожара составляет 10 га. Территория где происходит горение является бесхозной, т.е. это прибрежная территория Каспийского моря.

Направление ветра в сторону моря. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении МЧС.

В 05:40 часов силы и средства ДЧС Атырауской области выдвинулись для осуществления тушения пожара.

В 08:30 часов силы и средства ДЧС Атырауской области прибыли к местам загорания в 30 км от г. Атырау в сельском округе Кенузек.

«В тушении камыша задействованы 55 сотрудников, 13 единиц техники, 2 единиц мотопомпы ДЧС Атырауской области, ГПР»Ақ Жайық«и вертолет МИ-8 АО»Казавиаспас«.

Тушение продолжается», — добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.