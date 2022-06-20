Пять новых школ откроют до конца года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До конца текущего года завершится строительство пяти школ на 7500 мест в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С учётом роста населения и имеющегося дефицита ученических мест в сфере образования предусматривается дополнительные 14,3 млрд тенге, которые направят на строительство пяти школ на 7 500 мест в Наурызбайском, Турксибском и Алатауском районах, а также на разработку проектно-сметной документации 19 объектов образования, куда входят 15 школ и четыре детских сада», - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата.

Глава мегаполиса отметил, что педагогам окажут поддержку путем доплаты учителям за вечернее обучение, ученые степени, наставничество и предшкольное обучение. На эти мероприятия выделят 1,7 млрд тенге, которые в настоящее время не входят в расходы подушевого финансирования.

Кроме того, на погашение задолженности по теплоснабжению государственных организаций образования направят 2 млрд тенге.