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    Пять нефтегазохимических заводов введут в эксплуатацию к 2025 году в РК

    5 Ноября 2021, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках направления «Развитие нефтегазохимического комплекса» будут введены крупные высокотехнологичные нефтегазохимические производства для увеличения несырьевого экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. К 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов», - отметил министр национальной экономики на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в результате объем производства нефтегазохимической продукции увеличится с 140 тысяч до 2 млн тонн, доля импортной нефтегазохимической продукции снизится с 87% до 72%.

    «При этом экспорт готовой нефтегазовой продукции вырастет в 9 раз до 1,4 млрд долларов США», - добавил Асет Иргалиев.

    Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность Экономика Нефть Миннацэкономики Асет Иргалиев
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