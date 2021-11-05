Пять нефтегазохимических заводов введут в эксплуатацию к 2025 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Развитие нефтегазохимического комплекса» будут введены крупные высокотехнологичные нефтегазохимические производства для увеличения несырьевого экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. К 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов», - отметил министр национальной экономики на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в результате объем производства нефтегазохимической продукции увеличится с 140 тысяч до 2 млн тонн, доля импортной нефтегазохимической продукции снизится с 87% до 72%.

«При этом экспорт готовой нефтегазовой продукции вырастет в 9 раз до 1,4 млрд долларов США», - добавил Асет Иргалиев.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.