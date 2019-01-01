Пять модных тенденций 2019 года: что купить, чтобы быть в тренде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чем обновить свой гардероб, чтобы идти в ногу с 2019 годом, выясняли на ВВС.

Если судить по тому, что показывали ведущие модельеры на прошедших осенью неделях моды «Весна-Лето 2019» в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, самыми крутыми тенденциями станут: розовые смокинги, миксование разных принтов, выцветший деним, отбеленные джинсы, принт тай-дай (tie dye) и все оттенки нежно-голубого.

Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Все оттенки нежно-голубого





Слева направо: Alice + Olivia, Marc Jacobs, Givenchy, Roland Mouret

Если прошлой весной в моду неожиданно вошел довольно непростой лавандово-пурпурный оттенок, продолжая оставаться популярным весь год, то в новом году нас ждет гораздо более простой в носке нежно-голубой.

По-английски он называется baby blue, то есть голубой оттенка детской распашонки.

Миксование принтов





Слева направо: Dolce & Gabbana, Diane von Furstenberg, Versace, Self-Portrait

Миксование принтов - это рисковый тренд. К нему надо подходить с осторожностью, если вы новичок в этом деле.

Рядового потребителя, возможно, отпугнут модели, показанные на подиуме Dolce & Gabbana и Versace - уж чересчуер много там всего намешано. А вот платье-микс от Diane von Furstenberg или наряд от Self-Portrait показывают, как этот тренд можно носить в обычной жизни.

Розовый смокинг





Слева направо: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Boss

Похоже, что в 2019 году у вечернего платья появится неожиданный соперник - смокинг во всех оттенках розового.

Пожалуй, только люксовый бренд из Нью-Йорка Sies Marjan несколько отступил от общего тренда, предложив свою ярко-красную версию этого брючного костюма.

В целом же, это весьма носибельный тренд, который можно сделать более спортивным, если надеть с кроссовками (как это сделала Escada), или вечерним, если выбрать шпильки и соответствующие аксессуары.

Тай-дай





Слева направо: Calvin Klein, Prada, Christian Dior, MSGM

Тай-дай (tie dye) - это метод покраски, который позволяет получить странные, размытые «психоделические» узоры.

Майки и рубахи с такими принтами периодически - со времен хиппи, варивших в 1970-е свои связанные в узел тишотки, - входят в моду весной и летом, и особенно много подобных образов можно было встретить в уходящем году у разных инфлюенсеров в Инстаграм.

Судя по тому, что было показано на мировых подиумах, не покинет он нас и в 2019-м.

Отбеленные джинсы





Слева направо: Isabel Marant, Proenza Schouler, Balmain, Missoni

Джинсы и деним никогда не выходят из моды, они просто немного видоизменяются от сезона к сезону - то кроем, то цветом, то оттенком.

Некоторые из нас помнят, как модны были «варёнки» в 1980-е: кое-кто даже сам отваривал свои ливайсы в хлорке, чтобы добиться супермодного тогда отбеленного вида.

Что-то похожее снова входит в моду в наступающем году, однако вряд ли стоит снова вставать к плите: за нас деним уже отваривают многие бренды масс-маркета.