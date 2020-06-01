Пять многодетных семей Караганды получили квартиры ко Дню защиты детей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Международный день защиты детей пять многодетных семей получили ключи от квартиры. Такой подарок им сделали спонсоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День защиты детей пять многодетных карагандинских семей стали обладателями собственного жилья. При участии общественного объединения «Талбесік» спонсоры профинансировали покупку квартир.

«Из 16 семей, предложенных нами, они отобрали семь, в которых воспитываются от четырёх до десяти детей. Среди них есть семья, растящая ребёнка с ограниченными возможностями. На сегодняшний день пять семей уже оформили соответствующие документы, две ещё занимаются поисками квартир. Наши спонсоры также помогли полностью выплатить все кредиты десяти семьям. Ещё в течение года они будут уплачивать аренду за три квартиры», - рассказывает руководитель общественного объединения многодетных матерей «Талбесік» Ляззат Кожахмет.

Мама шестерых детей Гульзат Сулешова больше трёх лет стояла в очереди на жильё, и сегодня её мечта сбылась.

«Я вдова, одна воспитываю шестерых детей. Старший учится в колледже, а самому маленькому 3 года. До этого снимали квартиру. И сегодня, в детский праздник, нам сделали такой подарок - мы получили трёхкомнатную квартиру. Всем, кто помогал, огромное спасибо!», – поделилась радостью Гульзат Сулешова.

«Я мама пятерых детей, муж один работает. Мы снимали квартиру, было тяжело. Но благодаря спонсорам мы стали обладателями двухкомнатной квартиры. Теперь деньги, которые уплачивали за жильё, сможем потратить на детей. Всем спонсорам хочу выразить благодарность. Пусть таких семей с собственным жильём станет у нас больше! Всем мира и добра, пусть дети будут счастливы!», - рассказывает Алтынай Кенжебаева.

Также организация «Талбесік» при помощи АО «Жилстройсбербанк Казахстана» сегодня, 1 июня, раздала 140 сладких подарков карагандинским детям.

В Караганде ОО «Талбесік» возглавила многодетная мама и журналист Ляззат Кожахмет. Под флагом «Талбесік» сплотились женщины Караганды и Карагандинской области. На сегодняшний день в объединении более двух тысяч многодетных матерей из Караганды, Каркаралинска, Темиртау, Жезказгана и Сатпаева.

За полтора года своего существования движением «Талбесік» была проведена огромная работа. Следующий этап своей деятельности организация видит в информационной помощи многодетным матерям в приобретении новых профессий, открытии бизнеса, получении грантов и микрокредитования.