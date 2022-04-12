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    Пять млрд тенге сэкономили госорганы в первом квартале

    12 Апреля 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О расходах и экономии бюджета в первом квартале текущего года рассказал заместитель Премьер-министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы государственного бюджета исполнены на 99%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 98,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге – экономия», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, не освоено - 15 млрд тенге.

    «Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», – отметил министр.

    Основные причины неосвоения: длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет
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