Пять млн тенге пожертвовал карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы поддержали акцию #BizBirgemiz #NurOtan. Неравнодушные жители перечисляют средства в фонд на борьбу с коронавирусом, передаёт МИА «Казинформ».

Активный член партии «Nur Otan», предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо Карагандинской области Габдолла Дюсенбаев пожертвовал пять млн тенге на приобретение экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Эти тесты закупят для больниц области. Объединиться в трудное для всех время и делать добрые дела - гражданский долг каждого человека, считает меценат.

Экспресс-тесты на коронавирус - это то, в чём, действительно, сейчас нуждаются люди. Инициатива карагандинского бизнесмена поможет не только жителям области, но и всем казахстанцам.

Карагандинские партийцы сформировали мобильные бригады волонтёров. Они будут раздавать нуждающимся антисептики, медицинские маски и продукты первой необходимости. В первую очередь помогут одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.

Отметим, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.



