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    Пять млн тенге пожертвовал карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

    21 Марта 2020, 09:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы поддержали акцию #BizBirgemiz #NurOtan. Неравнодушные жители перечисляют средства в фонд на борьбу с коронавирусом, передаёт МИА «Казинформ».

    Активный член партии «Nur Otan», предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо Карагандинской области Габдолла Дюсенбаев пожертвовал пять млн тенге на приобретение экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

    Эти тесты закупят для больниц области. Объединиться в трудное для всех время и делать добрые дела - гражданский долг каждого человека, считает меценат.

    Экспресс-тесты на коронавирус - это то, в чём, действительно, сейчас нуждаются люди. Инициатива карагандинского бизнесмена поможет не только жителям области, но и всем казахстанцам.

    Карагандинские партийцы сформировали мобильные бригады волонтёров. Они будут раздавать нуждающимся антисептики, медицинские маски и продукты первой необходимости. В первую очередь помогут одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.

    Отметим, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Общество
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