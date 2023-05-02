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      Правоохранительные органы

    Пять миллионов тенге получили жители Абайской области за оружие

    2 Мая 2023, 12:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 65 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия сдали в полицию жители Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ежегодно с 2014 года на территории Республики Казахстан на основании постановления Правительства проводится акция по добровольному выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

    В этом году она началась 10 апреля. Любой гражданин, у которого есть незаконно хранящееся оружие или боеприпасы, может обратиться в подразделение органов внутренних дел и сдать их, при этом получить денежное вознаграждение.

    Так, в конце апреля в полицию обратилась жительница Абайской области , которая сообщила, что при покупке дома в летней кухне обнаружила предмет, похожий на ружье. Сотрудникам полиции она показала место обнаружения оружия. После проведения соответствующих экспертиз ей были произведены денежные выплаты.

    «С начала проведения акции принято 65 единиц незарегистрированного оружия на общую сумму свыше 5 миллионов тенге. Сумма выплат за одну единицу оружия в зависимости от вида и категории составляет от 10 до 100 МРП, а в денежном эквиваленте от 34 500 до 345 000 тысяч тенге», – отметил начальник управления административной полиции ДП Абайской области Рифхат Тауфиков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Общество Абайская область
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