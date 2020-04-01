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    Пять миллионов масок будет бесплатно предоставлено нуждающимся от фонда «Birgemiz»

    1 Апреля 2020, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан Общественным фондом «Birgemiz», учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, подписан договор с правительственным оператором «СК-Фармация» по приобретению 5 миллионов масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

    Ранее Первый Президент страны на заседании Совета Безопасности отметил, что в рамках мер борьбы с распространением коронавируса необходимо обеспечить нуждающихся необходимыми средствами защиты, в том числе медицинскими масками.

    По словам председателя фонда Руслана Сакеева, приобретенные маски будут доставлены в наиболее пострадавшие от коронавируса города – Нур-Султан (2 млн. масок), Алматы (2 млн.) и Шымкент (1 млн.).

    СК «Фармация» в рамках договора обязуется доставить маски в течение 10 дней. Цена за одну маску составляет 118 тенге с учетом доставки по указанным городам. Также СК «Фармация» несет ответственность за качество поставляемых масок. В свою очередь, акиматы в рамках ранее подписанных с фондом меморандумов должны обеспечить оперативную доставку масок до конечных адресатов с предоставлением отчета.

    «В первую очередь, бесплатные маски предназначены наиболее уязвимым с точки зрения вируса слоям населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, участникам ВОВ и приравненных к ним, труженикам тыла, гражданам с особыми потребностями и лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом», - отметил Руслан Сакеев.

    Напомним, что общественный фонд «Birgemiz» был учрежден по инициативе Елбасы для поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. На сегодня в Фонд поступило по факту более 13 миллиардов тенге. Продолжается активная работа совместно с акиматами и органами соцобеспечения по уточнению списка получателей. По всем видам оказанной помощи и полученным средствам общественности будет предоставляться регулярный отчет с опубликованием информации на сайте организации и в соцсетях.

    Компания «СК-Фармация» была создана Правительством Республики Казахстан в феврале 2009 года с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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