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    Пять медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по математике

    7 Июля 2021, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять медалей завоевали казахстанские школьники на XXV Международной Балканской олимпиаде по математике. В копилке отечественной сборной два золота, одно серебро и две бронзы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

    Олимпиада проходила в онлайн-формате с 29 июня по 5 июля в Молдове. В интеллектуальном конкурсе участвовали 132 школьника из 22 стран мира.

    Казахстан представляли шесть школьников из Нур-Султана, Алматы и Павлодара. Участники являются победителями заключительного этапа Республиканской олимпиады. Национальную сборную к соревнованиям готовили опытные педагоги и тренеры. В общекомандном зачете Казахстан занял третье место.

    Ученик алматинской школы Байшуак Райымбек продемонстрировал блестящие знания, набрав в ходе олимпиады 40 баллов из 40 возможных. Таким образом, обладателями золотых медалей стали Байшуак Райымбек и Юркевич Мирон, серебряной – Нагашбек Мухаммед, бронзовых – Байжанов Султанбек и Нурланов Дамир.

    «Результаты, которые показывают наши школьники на международных олимпиадах, демонстрируют качество их знаний, уровень преподавания в школах, подготовленности тренеров и отношение родителей к таким важным интеллектуальным соревнованиям. Со своей стороны, мы также продолжим создавать все условия для того, чтобы казахстанские ученики могли и дальше становиться лучшими на международных конкурсах, заявляя о себе всему миру. Поздравляю школьников с победами и желаю покорять новые высоты, достойно представляя нашу страну», – заключил директор РНПЦ «Дарын» МОН РК Тимур Нуркешов.

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    Образование Олимпиада Общество МОН
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