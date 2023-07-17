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    Пять медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике в Японии

    17 Июля 2023, 20:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике в Токио завоевали четыре серебряные и одну бронзовую награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минпросвещения.

    В Международная олимпиада по физике (IPhO-2023) в Токио приняли участие 415 школьников из 83 стран мира.

    Казахстанские школьники завоевали четыре серебряные и одну бронзовую награды, показав 100% результат:

    Ерсултан Пітебай — ученик 12 класса НИШ г. Алматы;

    Алишер Еркебаев — ученик 12 класса НИШ г. Актобе;

    Маргулан Нурсагатов — ученик 10 класса специализированного лицея №165 г. Алматы;

    Досжан Бисимби — ученик 11 класса международной школы «Мирас» г. Алматы; Даир Нуртаев — ученик 11 класса школа-лицея №8 для одаренных детей г. Павлодар.

    Руководители сборной команды — доктор PhD, доцент университета имени Сулеймана Демиреля Самат Максутов и докторант Казахского национального университета имени аль-Фараби Андрей Сидоренко.

    «Школьники показывали свои знания и навыки в двух турах. Первый тур включал теоретические задачи. Второй тур — экспериментальный, на котором участники выполняли лабораторные работы. Все задачи были интересными и содержательными, их решение требовало смекалки, сообразительности и размышления. Наша сборная показала отличные результаты», — отметил научный руководитель команды Самат Максутов.

    За все годы участия в олимпиаде казахстанские школьники получили 114 наград. Из них 14 золотых, 45 серебряных, 29 бронзовых медалей и 25 почетных грамот.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Образование Олимпиада Япония
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