Пять медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике в Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике в Токио завоевали четыре серебряные и одну бронзовую награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минпросвещения.

В Международная олимпиада по физике (IPhO-2023) в Токио приняли участие 415 школьников из 83 стран мира.

Казахстанские школьники завоевали четыре серебряные и одну бронзовую награды, показав 100% результат:

Ерсултан Пітебай — ученик 12 класса НИШ г. Алматы;

Алишер Еркебаев — ученик 12 класса НИШ г. Актобе;

Маргулан Нурсагатов — ученик 10 класса специализированного лицея №165 г. Алматы;

Досжан Бисимби — ученик 11 класса международной школы «Мирас» г. Алматы; Даир Нуртаев — ученик 11 класса школа-лицея №8 для одаренных детей г. Павлодар.

Руководители сборной команды — доктор PhD, доцент университета имени Сулеймана Демиреля Самат Максутов и докторант Казахского национального университета имени аль-Фараби Андрей Сидоренко.

«Школьники показывали свои знания и навыки в двух турах. Первый тур включал теоретические задачи. Второй тур — экспериментальный, на котором участники выполняли лабораторные работы. Все задачи были интересными и содержательными, их решение требовало смекалки, сообразительности и размышления. Наша сборная показала отличные результаты», — отметил научный руководитель команды Самат Максутов.

За все годы участия в олимпиаде казахстанские школьники получили 114 наград. Из них 14 золотых, 45 серебряных, 29 бронзовых медалей и 25 почетных грамот.