Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ветераны спорта из Караганды завоевали три «золота» и два «серебра» на Азиатских мастерских играх по дзюдо. Престижное международное первенство состоялось в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С «золотом» вернулись на родину Болат Мананбаев (81 кг), Канат Сагындык (90 кг) и Евгений Кондратьев (100 кг). «Серебро» у Дидара Ахмеджанова и Даурена Кожина.

«Состязания прошли на высоком организационном уровне. Были представлены сильнейшие дзюдоисты континента в возрастной категории «ветераны». Накал страстей был нешуточный. Каждый старался проявить свои лучшие качества. Очень приятно, что нам удалось достойно представить Казахстан», – отметил вице-президент Карагандинской областной федерации дзюдо и победитель Азиатских мастерских игр Евгений Кондратьев.



