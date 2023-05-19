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    Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх

    19 Мая 2023, 20:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ветераны спорта из Караганды завоевали три «золота» и два «серебра» на Азиатских мастерских играх по дзюдо. Престижное международное первенство состоялось в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С «золотом» вернулись на родину Болат Мананбаев (81 кг), Канат Сагындык (90 кг) и Евгений Кондратьев (100 кг). «Серебро» у Дидара Ахмеджанова и Даурена Кожина.

    «Состязания прошли на высоком организационном уровне. Были представлены сильнейшие дзюдоисты континента в возрастной категории «ветераны». Накал страстей был нешуточный. Каждый старался проявить свои лучшие качества. Очень приятно, что нам удалось достойно представить Казахстан», – отметил вице-президент Карагандинской областной федерации дзюдо и победитель Азиатских мастерских игр Евгений Кондратьев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Дзюдо
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