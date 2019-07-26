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    Пять лет тюрьмы: осуждена вернувшаяся из Сирии казахстанка

    26 Июля 2019, 18:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Суде №2 города Актобе был вынесен приговор по делу о пропаганде терроризма и разжиганию межнациональной розни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, 30-летняя актюбинка Зарина Акмалаева в 2014 году покинула Казахстан,став приверженцем деструктивного религиозного движения. С собой она забраладочь, а в Сирии родила ещё одного ребенка. Из Сирии женщина присылала поWhatsApp своей матери тексты, аудиозаписи, призывающие к джихаду.

    В ходе операции «Жусан-3» Зарина Акмалаева была возвращена сдетьми в Казахстан.

    Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал ее виновной впропаганде терроризма и разжигании межнациональной розни посредствомтелекоммуникационной связи.

    «Признать виновной Зарину Акмалаеву по статье 174, 256 УК РКи назначить ей отбывание наказания в исправительном учреждении среднегорежима», - зачитала приговор судья Алима Адилова.

    Женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы.

    Зарина Акмалаева признала свою вину и просила оставить двух дочерей на попечении ее матери. Однако с кем останутся, ее дочери 2-ухи 11-ти лет решит ювенальный суд 29 июля.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс
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