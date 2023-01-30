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Пять лет лишения свободы присудили организатору финпирамиды в Акмолинской области

30 Января 2023, 10:28
Пять лет лишения свободы присудили организатору финпирамиды в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ–Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «LV FORCE» в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По информации пресс-службы, с 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногорска решила организовать компанию «LV FORCE» для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц, путем перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц, организовала деятельность финансовой пирамиды.

В результате за период деятельности данной пирамиды вовлечено 5 822 физических лица, сумма причиненного ущерба составляет более 147 млн тенге.

Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества.

«Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью Telegram-бота АФМ», - говорится в публикации пресс-службы.


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