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    Пять лет лишения свободы грозит вернувшейся из Сирии актюбинке

    26 Июля 2019, 15:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Суде №2 города Актобе было рассмотрено дело по пропаганде терроризма в отношении 30-летней женщины, которая была возвращена на родину из Сирии в ходе операции Жусан-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно материалам дела, актюбинка Зарина Акмалаевапокинула Казахстан в 2014 году, присоединившись к единоверцам в Сирии. С ноября2015 года она отправляла через WhatsApp в Казахстан различные тексты иаудиозаписи, призывающие к джихаду.

    В ходе операции Жусан-3 она была возвращена на родину. Здесьона была обвинена в пропаганде терроризма и разжигании межнациональной розни.

    В ходе заседания между прокурором и обвиняемой былозаключено процессуальное соглашение. Свою вину Зарина Акмалаева призналаполностью и обязалась признать обвинение и возместить процессуальные издержки.

    По словам прокурора, по статье 174 Уголовного кодекса РК(возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной илирелигиозной розни) ей грозит два года лишения свободы, а по статье 256 УК РК(пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) -пять лет. Путем поглощения менее строгого более строгим наказанием, ей грозитпять лет лишения свободы.

    В настоящее время решается вопрос об опеке над ее двумядетьми.

    Приговор будет оглашён сегодня во второй половине дня.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс
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