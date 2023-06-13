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    Пять котлов и турбину отремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2

    13 Июня 2023, 18:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 готовятся к отопительному сезону. В этом году здесь ремонтируют оборудование и строят дымовую трубу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», основной объем работ на генерирующем оборудовании проводят в межотопительный период, когда ТЭЦ не несет тепловой нагрузки. Генеральный директор компании Олег Перфилов отметил, что главная задача энергетиков сейчас — провести технологические работы по графику и обеспечить своевременную поставку материалов и запчастей.

    В этом году на ТЭЦ-2 запланировали капитальный ремонт пяти котлоагрегатов и одного турбогенератора, на стадии реконструкции находится котел №2.

    «По котлам: запланированы на этот год №№1, 3, 9, 10 и 11. Третий уже закончили. №9 и 11 находятся в плановом ремонте. Пока срок окончания работ - 30 июня. Третья дымовая труба на обследовании. Внутренний ремонт завершили, сейчас наружная покраска идёт. Завершили монтаж фундамента под новую дымовую трубу. Ориентировочный срок возведения ствола – 86 календарных дней. Работы идут круглосуточно, без остановки, методом скользящей опалубки. Все этапы соответствуют графику. Запуск в работу дымовой трубы №1 запланирован на лето 2024 года. Ремонт на основном оборудовании завершится до наступления отопительного сезона», - сообщил О. Перфилов.

    Ранее аким области Айдарбек Сапаров провел оперативное совещание на территории ТЭЦ, после поручил главе города и своему заместителю контролировать ход работ на теплоцентрали.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ ТЭЦ
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