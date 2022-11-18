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      Северо-Казахстанская область

    Пять косуль отстрелили браконьеры в СКО

    18 Ноября 2022, 11:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт незаконной охоты. Браконьеры отстрелили пять косуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, пятерых мужчин в возрасте от 39-ти до 66-ти лет задержали при разделке туш диких животных в селе Амангельдинское Есильского района. Сопроводительных документов у них при себе не было.

    «С места происшествия изъяты пять разделанных туш сибирских косуль, пять единиц огнестрельного оружия. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Незаконная охота». Назначены экспертизы. Идут следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Браконьерство
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