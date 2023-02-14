Пять колледжей Казахстана обучали студентов без лицензии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственная аттестация выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования, передает МИА «Казинформ».

ВКомитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК сообщили, что в текущем году государственную аттестацию пройдут 520 колледжей страны. Перед началом контрольных мероприятий в каждом из них провели информационно-разъяснительную работу.

«Проведение государственной аттестации способствовало выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Это Денисовский профессионально-технический колледж Костанайской области, Балхашский гуманитарно-технический колледж имени А. Мусина Карагандинской области, Карагандинский высший гуманитарный колледж, Темиртауский высший политехнический колледж, Актюбинский гуманитарно-технический колледж», – поделился председатель комитета Ернур Дауенов.«Из 315 проверенных организаций технического и профессионального образования на сегодня 198 не прошли аттестацию. Основные из них находятся в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях и области Жетысу. Основные причины непрохождения аттестации – несоответствие образовательных программ, разрабатываемых организациями ТиПО, качественного состава преподавателей (наличие неспециалистов, отсутствие должного количества преподавателей соответствующих категорий) требованиям ГОСО», - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Нарушения в планировании и проведении производственного обучения, оценке достижений результатов обучения, подготовке индивидуальных учебных программ и планов для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Хорошие результаты показывают колледжи Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областей.



