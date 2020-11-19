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    Пять ключевых направлений предвыборной программы представила партия «ADAL»

    19 Ноября 2020, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VII съезде партии «ADAL» представлен проект предвыборной программы партии «ADAL», состоящий из пяти ключевых направлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «ADAL» выступает за широкомасштабную модернизацию всех сфер жизни общества. Мы должны достигать всех поставленных целей, ежедневно подкрепляя свою состоятельность, ежедневная работа и забота о наших гражданах. В этом, мы считаем, смысл работы партии. Программа партии состоит из пяти основных приоритетов:

    - достойная жизнь для всех граждан;

    - предпринимательство - основа успешного государства;

    - развитие АПК и продовольственная безопасность;

    - сильные регионы – сильная страна;

    - государство для людей»,- заявил член политсовета политической партии «ADAL» Олжас Ордабаев в ходе съезда, проходящего в Нур-Султане.

    Напомним, ранее политическая партия «ADAL» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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