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    Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции

    25 Февраля 2022, 18:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция в эти дни принимает важный международный турнир по видам борьбы. Сегодня, 25 февраля, проходит очередной соревновательный день розыгрыша наград среди «классиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В весе до 72 килограммов выступили сразу три казахстанца. Они дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили своим соперникам:

    - Абылайхан Амзеев проиграл Криступасу Слейве (Литва);

    - Алихан Кокенов оказался слабее Микко Пелтокангаса (Финляндия);

    - Азат Садыков уступил Селчуку Кану (Турция).

    В категории до 77 килограммов Демеу Жадраев не смог пройти Санана Сулейманова (Азербайджан), а Тамерлан Шадукаев проиграл Юнусу Басару (Турция).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Турция
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