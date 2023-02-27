Пять казахстанок сыграют в квалификации международного теннисного турнира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки узнали соперниц в квалификации первого крупного международного женского турнира в Казахстане в 2023 году, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, организаторы соревнования предоставили wild card нашим юным теннисисткам. Дана Байдаулет на старте сыграет с первой сеянной – Анастасией Гасановой из России. Ариане Гогулиной предстоит сразиться с Юлией Готовко из Беларуси. Альбина Какенова постарается сломить сопротивление россиянки Ксении Ласкутовой. Мария Синицына померится силами с Татьяной Прозоровой из России, а Жанель Рустемова сыграет против россиянки Екатерины Яшиной.

Игры начнутся 27 февраля в 10:00 в Национальном теннисном центре Beeline Arena.

Фото: ktf.kz