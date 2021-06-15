Пять каратистов представят Казахстан на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно опубликованным сегодня рейтингам Международной Федерации каратэ (WKF) казахстанские каратисты принесли в актив #teamKZ ещё две квоты на главный старт этого лета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Согласно олимпийскому рейтингу, будучи в числе лучших представителей континента, лицензии для команды Казахстана завоевали Софья Берульцева (+61 кг) и Данияр Юлдашев (+75 кг).

Отметим, что таким образом в активе команды Казахстана по каратэ - пять лицензий на Олимпийские игры в Токио.

Первым на Олимпиаду в Токио отобрался Дархан Асадилов (67 кг). Он получил квоту досрочно, так как опережал ближайшего соперника в рейтинге на более чем 1000 очков.

Ещё две лицензии на прошедшем недавно в Париже турнире завоевали Молдир Жанбырбай (до 55 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг).

Напомним, что каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр. Соревнования по каратэ состоятся с 6 по 8 августа. Всего в Токио-2020 будут соревноваться 82 каратиста (40 женщин и 42 мужчины) - 61 в кумитэ и 21 в ката. Те, кто уже прошел квалификацию, представляют 34 страны, что свидетельствует о всемирной популярности этого вида спорта.

Отбор на Олимпиаду проводился в течение двух лет. Атлеты набирали очки в рейтинговых соревнованиях.

На сегодняшний день в активе #teamKZ 72 олимпийские квоты в 26 видах спорта. Лицензионные турниры продолжатся до 29 июня.