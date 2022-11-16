Пять инвестпроектов с участием иностранного капитала реализуют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане реализуется пять инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на сумму около 620 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении поделились, какие крупные проекты в городе на сегодня реализуют инвесторы.

Крупнейшими инвестиционными проектами в городе являются ветровая электростанция – 43 млрд тенге, мощность которой составит порядка 50 мВт;

завод по производству автомобилей – 25 млрд тенге. Предварительно мощность объекта составит около 30 000 легковых автомобилей в год;

тепличный комплекс – 15 млрд тенге, его мощность составит 7000 тонн овощей в год;

современный логистический комплекс – 11 млрд тенге. Мощность комплекса составит 70 000 квадратных метров.

Международные проекты, реализуемые в столице

«В городе реализуется пять инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на сумму около 620 млрд тенге. Это строительство многофункциональных центров и объектов образования. Также в 2021 году реализовано два инвестиционных проекта по строительству школ с участием иностранного капитала на сумму около 7 млрд тенге», - сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

Сколько инвестиционных проектов будут созданы в ближайшее время

На сегодня введено в эксплуатацию девять инвестиционных проектов на сумму 33,8 млрд тенге с созданием 1022 рабочих мест.

В 2023 году в столице планируется ввод в эксплуатацию более 10 инвестиционных проектов на сумму более 20 млрд тенге.

«В дальнейшем будет проводиться активная работа по привлечению инвестиций. Планируется привлечение порядка 1,3 млрд тенге частных инвестиций в столицу», - проинформировали в управлении.

Какую пользу приносятжителям столицыинвестиционные проекты

В этом году было привлечено 39 инвестиционных проектов на сумму 81,5 млрд тенге (с учетом специальных экономических зон).

На сегодня реализуются инвестиционные проекты в таких социальных отраслях как: образование, медицина, промышленность, спортивные объекты, логистика и складирование, туризм.

«На сопровождении компании Astana Invest находится 152 инвестиционных проекта на сумму 1024,75 млрд тенге, 147 из них реализуется по механизму заключения инвестиционного контракта с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК. Данные проекты планируется реализовать до 2026 года, что позволит создать более 15 тысяч рабочих мест», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, в столице за 9 месяцев 2022 года инвестировано 863,5 млрд тенге. Это на 11,7% больше значения соответствующего периода прошлого года. Совокупный объем инвестиций за 23 года с момента становления столицы (с 1998 года по 2021 год) составил более 12,3 трлн тенге. Треть инвестиций, а это четыре трлн тенге, приходится на последние 4 года.

В Астану привлечено более 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. При этом сократилась доля бюджетных инвестиций до 11%. Сейчас 80% инвестиций города – частные инициативы.



