Пять инвестпроектов по орошению сельхозземель реализовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года реализовали пять инвестиционных проектов по вновь вводимым орошаемым землям с применением водосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, площадь орошения сельскохозяйственных культур составила 4,7 тыс. га. В том числе на 0,5 тыс. га применяется капельное орошение, на 4,2 тыс. га - дождевальное.

«Всего по области - 73 дождевальных машины. Из них 20 единиц агроформирования приобрели в этом году. На современных дождевальных машинах имеются автоматические датчики хода и полива. Основными возделываемыми культурами являются зерновые - 1 тыс. га, картофель – 1,1 тыс. га, овощи - 0,2 тыс. га и кормовые культуры – 2,4 тыс. га», - проинформировали в управлении.

Буквально недавно аким области Айдарбек Сапаров посетил Тайыншинский район, где одно из агроформирований активно использует капельное орошение картофельных полей.

В марте руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев отмечал, что при поливе кормовых культур аграрии получают высокий урожай. В этом году площадь орошения увеличат в два раза - до 5,1 тыс. га. Планируют реализовать шесть проектов по орошению на общей площади 1 326 га.

О необходимости увеличения площадей орошаемых земель до 5 тыс. га говорили еще в 2021-м году. Добиться результата смогли только в нынешнем.