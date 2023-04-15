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    Пять хрущевок Астаны вошли в пилотный проект ПРООН по энергоэффективной модернизации

    15 Апреля 2023, 02:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане представила модель финансирования энергоэффективной модернизации в многоквартирных жилых домах. Для пилотного проекта были выбраны 5 домов Астаны между улицами Пушкина и Жубанова, построенных в 1964 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Основу многоквартирного жилищного фонда республики составляют здания, возведенные в 1960–1990 гг. Важным аспектом устойчивого развития города остается поддержка, восстановление и реконструкция старого жилья, который является третьим крупнейшим потребителем тепло-, и электроэнергии после сектора энергетики и производственного сектора (потребляет около 11% электроэнергии и 40% отпускаемой тепловой энергии).

    «Пилотный проект - важная инициатива, которая стала возможной благодаря финансовой поддержке Глобального экологического фонда, приверженности и поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития, акимата г.Астана и района Байконыр. Надеюсь, что уроки и инновации, разработанные и опробованные при поддержке совместных проектов, будут расширяться и превратятся в мощную волну изменений», - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

    Более половины выбросов парниковых газов в Казахстане приходится на отопление помещений. По экспертным оценкам, около 60 тысяч МЖД имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным требованиям, и требуют энергоэффективной модернизации.

    «Результаты пилотного проекта показывают, что сектор ЖКХ имеет значительный потенциал энергосбережения - от 30 до 55%», - говорит руководитель Управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета индустриального развития МИИР РК Сауле Инаханова.

    В ходе модернизации были проведены такие мероприятия, как утепление стен дома и межпанельных швов, восстановление водостоков и отливов, замена входных дверей и балконных конструкций. В подъездах полностью заменили старые приборы освещения на LED устройства, обновлены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения с заменой трубопроводов и установкой автоматизированных тепловых пунктов (АТП). Финансирование модели было обеспечено из нескольких источников, включая средства собственников квартир.

    Перед реализацией пилотного проекта эксперты совместно с представителями акимата проводили разъяснительную работу среди жильцов. Именно активное участие жителей сыграло решающую роль в реконструкции и улучшении объектов недвижимости.

    «Я проводила беседы с соседями, собирала подписи на согласие на осуществление ремонта. Жильцы думали, что модернизация обойдется им очень дорого. Но теперь все довольны, видят преимущества модернизации. Еще один большой плюс в том, что благодаря этим ремонтным работам и изменениям квартиры в нашем доме заметно поднялись в цене», - отметила жительница столицы Наталья Поддубная.

    Подобный механизм софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов также был апробирован в г.Темиртау. Часть мер была реализована за счет привлечения бизнеса, который инвестировал в модернизацию (АТП, освещение), а инвестиции собственников квартир возвращались за счет экономии расходов по модели энергосервисного контракта.

    Отметим, в 2017 году ПРООН и акимат города Астана подписали меморандум о взаимопонимании для реализации совместных проектов в области устойчивого развития городского хозяйства путем внедрения энергосберегающих мероприятий, технологий «умного города», инноваций в сфере управления и общественного участия, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Жилье МИИР РК
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