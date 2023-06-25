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    Пять дворцов школьников начнут строить в Астане осенью

    25 Июня 2023, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ и Дворца школьников в городе, передает МИА «Казинформ».

    «Наряду со строительством объектов систем жизнеобеспечения также строим социальные объекты. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда школ и Дворца школьников. К примеру, на данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них откроем в течение нового учебного года.

    Новые школы расположены как в новых строящихся районах, так и на правом берегу и в жилых массивах. Кроме того, часть из них заменят аварийные школы.

    Также по поручению Главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках нацпроекта «Комфортные школы» будет построено 24 школы. Они позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены)», - написал аким столицы.

    Также, по его словам, этим летом в городе откроется Дворец школьников.

    «5-этажное здание расположено по проспекту Туран и строится за счет привлечения частных инвестиций. Площадь составляет 7500 кв. м, помимо спортивных и творческих залов будет 25-метровый бассейн. Кроме того, для большего охвата детей в течение трех лет планируем построить 15 Дворцов школьников. Пять из них начнем строить уже этой осенью», - добавил Женис Касымбек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Образование Акимат Строительство
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