Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пять дней тушат пожар на полигоне в ЗКО

    31 Августа 2022, 21:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 27 августа в районе поселка Асан загорелся полигон, предназначенный для крупногабаритных отходов. Тогда едкий дым окутал весь город, местным жителям приходилось закрывать окна из-за резкого запаха гари. Для тушения пожара завезли 6 тыс. тонн земли. Тушат пожар уже пятый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Сегодня, 31 августа, в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов доложил, что тушение продолжается. Распространение огня приостановлено, однако еще происходит тление.

    «Наши сотрудники обнаружили место розжига кабеля, собранный материал передан в управление полиции Уральска для установления виновных лиц», - пояснил он.

    Полигон ТОО «Жайык Таза кала» функционирует с 2003 года, его общая площадь составляет 10 га. Глубина карьера – более шести метров. Все эти годы на полигон вывозили твердые бытовые отходы, древесные кустарники и листья, а также снег в территории города в зимний период. Для ликвидации возгорании необходимо весь очаг на площади 1 га засыпать слоем грунта.

    «С 27 августа в две смены тушат полигон работники ТОО «Жайык Таза кала» и ДЧС ЗКО. В смену от ТОО «Жайык Таза кала» – 38 единиц техники и 45 единиц личного состава, от ДЧС ЗКО – пять единиц техники и 25 человек личного состава», - пояснил Рашид Блялов.

    Спикер отметил, что по данным на восемь часов утра 31 августа, засыпано 6 тыс. 363 тонны грунта, подали 2 тыс. 054 тонны воды.

    Ранее сообщалось, что в акимате Уральска проинформировали, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.

    «По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в акимате.

    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске