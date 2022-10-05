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    Пять дней без еды и воды провела в пустыне жительница Жамбылской области

    5 Октября 2022, 19:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спустя пять дней поисков жамбылские полицейские нашли пропавшую жительницу Сарысуского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Сарысуский районный отдел полиции обратился житель села Саудакент с заявлением о пропаже 37-летней сестры. Женщина вышла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с близкими не выходила. Пропавшая с 2011 года состоит на учете в центре психического здоровья.

    «На вызов отреагировали незамедлительно, на поиски пропавшей женщины подняли и задействовали весь личный состав Сарысуского РОП, - сообщают в ведомстве. - К поискам присоединились волонтеры, местные жители и сотрудники районного отдела ЧС. Розыскные мероприятия велись не только в населенных пунктах Сарысуского района, но и в приграничной местности. Сотрудники осматривали улицы, дома, дворы, заброшенные здания и подвалы, территорию вдоль дорог».

    Женщину нашли спустя пять дней в пустынной местности в тяжелом состоянии. Она была в сознании, но полностью обессилена, дрожала от холода и голода. На месте ей была оказана медицинская помощь.

    «Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и неравнодушных жителей за активное участие в поисках. Сотрудники полиции во главе с начальником РОП Асхатом Алметовым сутками проводили поисковые работы. Еще чуть-чуть и моя сестра погибла бы. Страшно даже представить», – говорит брат женщины.

    Кадр из видео

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Видео Общество
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