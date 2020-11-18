Пятьдесят новых избирательных участков образовано с начала года в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 354 избирательных комиссии: 5 территориальных и 349 участковых, в том числе 66 участковых избирательных комиссий при представительствах Республики Казахстан за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

С начала года образованы 50 новых избирательных участков. Об этом в ходе брифинга рассказала председатель городской избирательной комиссии города Нур-Султана Бахыт Бектемисова.

«Я хочу остановиться на немаловажном моменте избирательного процесса – открепительных удостоверений на право голосования. При перемене избирателем места своего пребывания и по предъявлении документа, удостоверяющего личность, избирательная комиссия выдает его представителю по доверенности открепительное удостоверение на право голосования.

Открепительные удостоверения не выдаются желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе по выборам депутата маслихата, либо на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются и также дубликаты не выдаются. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 по местному времени предшествующему дню выборов», – рассказала в ходе брифинга Бахыт Бектемисова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года, дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Ограничений по проведению выборов депутатов маслихатов одновременно с выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан нет. В этой связи постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 21 октября 2020 года очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан назначены на 10 января 2021 года. Совмещенная кампания – это экономия бюджета и уменьшение социальных контактов, что обоснованно в условиях пандемии, отмечают в ЦИК.