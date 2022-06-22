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    Пятьдесят казахстанцев участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

    22 Июня 2022, 02:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Olympic.kz представил результаты соревновательного дня казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

    Пловец Айбек Камзенов не смог попасть в число 16 сильнейших, для того, чтобы пройти в полуфинал мирового первенства на дистанции 50 метров брассом. Казахстанец преодолел это расстояние за 28,7 секунды, заняв итоговое 35 место.

    В артистическом плаванье микс-дуэт Эдуарда Ким и Жаклин Якимовой занял седьмое место, показав результат 79.2599 балла.

    Комбинированная группа остановилась также на седьмой строчке, в произвольном соло Карина Магрупова стала 12-й.

    В групповом этапе женский соревнований по водному поло Казахстан сыграл против Австралии. Счет составил 6:19 в пользу оппоненток.

    Турнир пройдет с 17 июня по 3 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию.

    От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Венгрия Плавание Водное поло
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