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    Пять членов избирательной комиссии не прошли ПЦР-тестирование в столице

    8 Января 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане все избирательные участки полностью оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В настоящее время в городе расположено 283 избирательных участка. По словам председателя избирательной комиссии столицы Бахыт Бектемисовой, на всех избирательных участках будут строго соблюдаться меры санитарной безопасности.

    «Для всех участников избирательного процесса у нас предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки. В целях исключения массового скопления людей на избирательных участках будут предусмотрены отдельные выходы для жителей. Члены комиссии будут защищены специальным экраном. Зона с защитным стеклом также организована для наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ. Периодически в зале для голосования будет проводиться санитарная обработка.

    Кроме того, согласно алгоритму по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Министерства здравоохранения РК, в период с 5 по 8 января 2021 года в столице проводится ПЦР-тестирование членов избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей. На сегодняшний день проведено обследование на COVID-19 5386 человек: 2992 членов избирательных комиссий, 1823 наблюдателей, 571 доверенного лица. По результатам обследования, у 5 членов избирательных комиссий положительные результаты ПЦР-теста», - сообщила Бахыт Бектемисова.

    Напомним, столица находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса. Жителям необходимо соблюдать все меры – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

    Автор:

    Астана Акимат Выборы-2021
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