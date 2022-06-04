10:51
4 Июня 2022 10:04
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 1,
в городе Алматы – 3,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 774 случая.
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