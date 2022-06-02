10:11
2 Июня 2022 09:59
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 1, в городе Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 760 случаев заболевания коронавирусом.
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