2 Июня 2022 09:59

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане – 1, в городе Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 760 случаев заболевания коронавирусом.