11:28
1 Июня 2022 10:00
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 2,
Всего в стране подтверждено 1 305 755 случая.
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