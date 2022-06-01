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Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
1 Июня 2022 10:00

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 2,

Всего в стране подтверждено 1 305 755 случая.



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