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Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
31 Мая 2022 10:08

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 1,

в городе Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 750 случаев.

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