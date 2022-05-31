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31 Мая 2022 10:08
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 1,
в городе Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 750 случаев.
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