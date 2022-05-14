10:50
14 Мая 2022 10:01
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 1,
в городе Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 636 случаев заболевания КВИ.
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