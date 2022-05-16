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16 Мая 2022 10:22
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случаи заболевания зафиксированы в Нур-Султане и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в городе Нур-Султане – 2,
в городе Алматы – 3.
Всего в стране подтверждено 1 305 649 случаев коронавирусной инфекции.
При этом лишь один человек в стране выздоровел за сутки.
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