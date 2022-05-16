16 Мая 2022 10:22

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случаи заболевания зафиксированы в Нур-Султане и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в городе Нур-Султане – 2,

в городе Алматы – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 649 случаев коронавирусной инфекции.

При этом лишь один человек в стране выздоровел за сутки.