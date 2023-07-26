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    Пять человек стали жертвами пожаров и ураганов в Италии

    26 Июля 2023, 12:00

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В то время, как Сицилия и южные регионы Апеннин борются с пожарами, на севере власти призывают ввести чрезвычайное положение из-за разрушительных ураганов. По всей стране погибли 5 человек.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    «Один из самых сложных дней за последние десятилетия», – так министр гражданской обороны Италии охарактеризовал смертоносные пожары на юге страны и ураганы на севере Апеннин.

    На Сицилии жертвами пожаров, вспыхнувших в начале недели на фоне сильного ветра и палящей жары, стали уже несколько человек.

    В Чинизи, недалеко от аэропорта Палермо, пожарные обнаружили в одном из домов обгоревшие тела пожилой пары. Среди погибших также 88-летняя женщина, которая вызвала скорую из-за проблем со здоровьем, но врачи не успели до неё добраться.

    Международный аэропорт Фальконе Борселлино приостановил работу на несколько часов, в настоящее время разрешено ограниченное количество вылетающих рейсов. Для прибывающих рейсов ведётся мониторинг погодных условий.

    Двое лесничих находятся в Гражданском госпитале Палермо с ожогами первой и третьей степеней.

    На восточной части острова ведётся эвакуация многочисленных вилл в окрестностях города Таормина.

    Пламя бушует и на материковой части Италии. Больше всего пострадала провинция Реджо-ди-Калабрия, где сообщается об одной жертве – 98-летний мужчина оказался запертым в своём доме из-за пламени.

    Горит пляжная зона Сан-Катальдо, Лечче, регион Апулия, а из отелей в Виесте эвакуировано около 2 тысяч человек.

    В то время, как юг Италии горит и задыхается от дыма, на север страны обрушились сильные ураганы с градом и проливными дождями.

    В провинции Брешиа погибла 16-летняя девочка, на её палатку в летнем лагере упало дерево.

    Власти пяти регионов призывают ввести режим чрезвычайного положения в надежде, что Рим возместит им ущерб от удара стихии, который оценивается в сотни миллионов евро.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Италия Мировые новости
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