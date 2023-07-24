Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пять человек спасли при пожаре в квартире в Алматинской области

    24 Июля 2023, 10:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пять человек спасли при пожаре в квартире в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    23 июля в 20:25 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Отеген батыр Илийского района горит балкон квартиры.

    Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.

    По прибытию на место вызова было установлено, что вследствие хлопка газового баллончика на 3-м этаже многоквартирного пятиэтажного дома 1988 года постройки горит балкон на площади 3 кв.м. с частичным переходом на кухню. С помощью звена ГДЗС и использованием спасательного колпака были спасены из задымленной зоны с 4 и 5-го этажа 5 человек. Ещё 5 человек эвакуировались самостоятельно.

    Владельцем горящей квартиры является пожилая женщина - инвалид 2-ой группы.

    Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности, а именно пп.1 п. 151 правил пожарной безопасности. Что подтверждает и сама хозяйка квартиры, с ее слов выяснилось, что на балконе хранился маленький газовый баллончик для розжига, и от высокой температуры произошел хлопок газового баллончика с последующим горением .

    По факту пожара хозяйка квартиры привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 410 КоАП РК, жалоб и претензий не имеет и материальный ущерб не заявляет.

    ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и при использовании газобаллонного оборудования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия МЧС Пожар Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    40 человек эвакуировали из детсада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе
    Уголовное дело по факту смерти ребенка в поезде возбудили в Атырау
    В реке Урал в Атырау утонул мужчина
    Пожар в районе Атырауской ТЭЦ ликвидировали
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах